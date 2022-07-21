PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

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年底新竹市長選戰成政壇焦點。一份最新網路民調顯示，民眾黨的高虹安以44.1%看好度，大勝國民黨林耕仁的22.6%、民進黨沈慧虹的14.4%。資深媒體人黃暐瀚更看好高虹安「極可能當選新竹市長」，並喊若其當選將發雞排。此言引起網友熱議，不少人直言國民黨「老藍男」形象太強烈、民進黨被前市長林智堅的「論文門」拖累，是藍綠選將難敵高的原因。

《YAHOO奇摩》14日發起「你看好誰能當選新竹市長？」網路民調，截至今日（21）早上8時，已有22400人參與投票。目前結果顯示，高虹安以44.1%看好度勇奪第一，林耕仁以22.6%居次，沈慧虹以14.4%敬陪末座。

該民調另針對「你對新竹市前市長林智堅的滿意度如何？」進行調查，認為「完全不滿意」佔33.0%、「不知道／沒意見」佔21.1%、「不太滿意」佔20.2%、「還算滿意」佔15.5%、「非常滿意」佔10.2%。

此結果引發熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《Yahoo!奇摩新聞》臉書相關連結、PTT論壇留言：「新竹高知識分子很多啊」、「沈是抄跑堅欽點一定要提名的，怎麼不會有影響」、「高虹安學經歷硬，難怪沒人敢打她論文」、「高選上，這樣民進黨就不會在國會被電了」、「國民黨那個應該只有傳統票，在竹科相關區域會很弱勢」、「沈慧虹不該那麼低，完全被論文門拖累」。