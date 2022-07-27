民進黨桃園市長參選人林智堅近日身陷論文門，有學者指出林智堅在自己的論文中自稱是「准碩士」，但他當時明明已經是中華大學科技管理研究所碩士畢業生，認為這是抄襲鐵證。對此，林智堅委任律師黃帝穎今（27）日回應，其實是對外競選文宣寫「台大國發所准（準）碩士」，所以論文才會這樣寫。

黃帝穎現身節目《有話好說》說明，林智堅和余正煌的聲明都符合陳明通說法，對於外界揪出「多明尼克肯大學」、「台大准（準）碩士」2點錯誤，一、多明尼克肯大學是國民黨網站上的公開資訊，二、林智堅原文寫的是「台大國發所准（準）碩士」，是因為對外競選文宣這樣寫，主張是台大國發所的準碩士。

黃帝穎稱，林智堅這樣寫的邏輯是，我對選民這樣講，我在做民調的時候當然要跟選民的印象相符，因為問卷內容是對選民做民調，所以這個錯字沒有問題。

不過同樣出席節目的媒體人黃揚明指出，一、根據黃帝穎的辯詞，代表余正煌、林智堅都犯了論文寫作瑕疵、未據實寫作，因為兩人的論文都寫著「依據選舉公報」；二、請林智堅方面拿出當時的選舉文宣，「林智堅的論文完成版，他是用C來說他是準碩士喔，他的代號是C喔，而C在他的那本論文裡面是『蔡仁堅』，他在那邊是連人名都寫錯、連這個代號都寫錯」，這些都是細節。