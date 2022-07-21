新竹市長大選呈現「三強鼎立」態勢，民眾黨候選人高虹安因年輕、理工人、優質學經歷獲得不少聲量。最新網路民調也顯示，高以44.1%看好度，大勝國民黨林耕仁的22.6%、民進黨沈慧虹的14.4%。港媒評論則警告，民進黨20日舉辦「顧家鄉、拚未來」記者會，但現場來賓僅沈一位具參選人身分，加上沈新社群節目開播綠營全力相助，可見民進黨知其劣勢已出手幫打空戰，「綠網軍」將是高必須小心的對象。

《YAHOO奇摩》14日發起「你看好誰能當選新竹市長？」網路民調，截至今日（21）早上8時，已有22400人參與投票。目前結果顯示，高虹安以44.1%看好度奪第一，林耕仁以22.6%居次，沈慧虹以14.4%敬陪末座。

對此，香港媒體《中評社》20日評論指出，高虹安網路民調持續領先，資深媒體人黃暐瀚也看好她「極可能當選新竹市長」，甚至賭上雞排，這點民進黨不可能不知道。當日民進黨舉行「顧家鄉、拚未來」記者會，現場就僅邀沈慧虹唯一一位參選人出席，其餘來賓則都是黨發言人，沈也在會中積極宣傳她的社群新節目。

評論分析，高虹安與沈慧虹的「雙虹之戰」已隔空交火，高強調自己的國際化與立法院經驗，沈則反擊視野沒有高低之差應以在地為基礎，雙方煙硝味濃烈。沈從網路社群節目下手，可見綠營已意識到沈在網路和年輕族群這塊的弱勢，已出手協助打空戰；面對綠營的空戰及網軍攻勢，高不可不慎。