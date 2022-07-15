民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文抄襲爭議，讓選戰格外受關注。一份最新網路民調顯示，國民黨參選人張善政獲得69.4%看好度奪冠，大勝林的17.6%、民眾黨參選人賴香伶的6.5%，差距相當懸殊。此結果引熱議，不少網友卻直呼「不意外」，認為林論文門恐拖垮其選情。

《Yahoo!新聞》13日起針對「你看好誰能當選桃園市長？」發起網路投票，截至今日（15）早上8時，已有超過13400人投票。張善政以69.4%看好度第一，林智堅居次卻僅獲17.6%，賴香伶則以6.5%墊底，不知道／沒意見為6.5%。

該民調另針對「桃園市長參選人都有空降爭議，你投票時，是否會將在地性列入考量？」進行調查，「可能不會」者有29.3%、「可能會」有23.0%、「一定不會」有22.3%、「一定會」有17.2%、「不知道／沒意見」則為8.2%。

此結果引發熱烈討論，網友湧入《Yahoo!奇摩新聞》與臉書相關連結留言：「不意外」、「這結果全在預料中」、「抄跑還想跟人選市長？笑死！」「又不是比誰抄跑得比較快，當然不會投給某人啊」、「當然是選不會烙跑的人」、「選誠實的人」、「真心為桃園才是重點 空不空降其實沒有差」、「民進黨太會選舉，張善政目前領先但也不能輕敵」。