民眾黨新竹市長參選人高虹安21日接受網路節目專訪，談及林智堅論文門，高虹安說，寫論文的人會覺得「不可思議」，且對民進黨參選人沈慧虹有一定程度影響，現階段則交給學校審議委員會審議。

論文門鬧得沸沸揚揚，對沈慧虹選情是否有影響？高虹安說，畢竟沈是林智堅指定接班人，因此只要林智堅愈好，推薦人選的認可度也會提高，若林智堅聲勢受壓，當然推薦程度也會遞減，至於遞減多少，端看參選人有無做出自己品牌，而且推薦人若做了不好的事，「敢不敢去批判？」就決定兩人聲勢。

提到決定參選的心境轉換，高虹安說，很多人說她人氣高，一定要代表民眾黨參選，但這不是她參選最好的理由，1年前為選民服務住在新竹，發現地方上期待出現新的政治人物，體會到自己可為新竹市做更多，可用新思維解決交通、教育等問題。

外界曾指高虹安是看到檯面上參選人，才決定參選，高虹安也澄清並非如此，並強調不能小看對手，傳統政黨在城市選舉仍有強大動員能力和資源，她只在意是否能為市民做事。

高虹安說，自己從小到大花很多時間在工作學業，家人也知道她個性，這都是人生選擇，爸媽一開始也認為選舉複雜，但經溝通後也願意支持。

至於如何看待對手沈慧虹？高虹安說，在決定參選前，沈慧虹及團隊就開始攻擊她，但都是一些形容詞或假設心態，對她貼自信爆棚、優越感等標籤，這是不好的選舉文化。

新竹市長選戰三腳督成形，大家各有優勢，高虹安也說，如果她真的這麼不足為懼，「說真的，不用每天理我」。

對於民進黨最終未提名鄭宏輝，高虹安也感到不解，最後提名沈慧虹，連蔡英文總統和蘇貞昌都叫錯名字，不過沈近期民調確實也有提升。

面對竹市態勢，高虹安也說，參選當然有信心，但沒人能說自己勢在必得，因為驕兵必敗，但盼能不負大家高度期待。