無黨劉坤鱧宣布投入年底彰化市長選戰。（吳敏菁攝）

民進黨提名彰化市長林世賢拚連任。（林世賢提供／吳敏菁彰化傳真）

黃玉芬獲得國民黨提名，參加年底彰化市長選舉。（吳敏菁攝）

彰化市長選情波瀾再起，國民黨彰化縣黨部歷經激烈民調，提名前議員黃玉芬挑戰民進黨彰化市長林世賢連任，但藍營民調落敗的彰化縣議會機要祕書張東正最新表態，可能脫黨參選，藍營整合觸礁；張東正強調，參選與否的機率並非外傳五成或六成，一旦決定參選就是十足十，最慢會在八月中旬給選民答案。

彰化市長選舉這屆是經典的三足鼎立，都獲得超過3成以上選民的支持，最後林世賢以4萬3085票，打敗國民黨張東正的4萬2766票和無政黃玉芬的3萬7006票，贏得驚險。

年底民進黨提名林世賢拚連任，黃玉芬和張東正都表態要捲土重來再戰，黃玉芬則從無黨加入國民黨，藍營為了不分裂影響票源，舉辦電話民調，一番激烈競爭後，黃玉芬獲得提名，但是近月來藍營整合卻觸礁，坊間指出張東正民調落後黃玉芬，是差在議員太太陳銌銌也要拚連任，但從民調的數據來看，張東正對戰林世賢更有勝算。

國民黨又鬧起了分裂，黃玉芬表示，如果張東正執意要參選，當初就不應該參加民調初選，破壞遊戲規則。張東正則表示， 如果確定要參選，就是脫黨、以無黨身分出戰，也沒有違法黨紀的問題了。

林世賢表示，張東正是優秀、認真又正直的民代，是否脫黨參選，不予置評，但從街頭看板來看，參選機率應該很高，希望年底選戰是場君子之爭。林世賢的支持者則樂見張東正參選，紛紛鼓吹「讓年底選戰更有看頭」、「讓選民有更多選擇」。

上周無黨的劉坤鱧才宣布要以無黨參選，打破原本藍、綠對決的局面，如今張東正也釋出再度參選的訊息，讓年底選情更添複雜和詭譎。