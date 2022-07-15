臉書網友留言。（翻攝自臉書）

年底新竹市長選戰引發關注。一份最新網路民調顯示，民眾黨的高虹安以49.7%看好度，大勝國民黨林耕仁的31.5%、民進黨沈慧虹的11.8%。這也是高11日正式投入參選後的第一份網路民調，一出征就稱霸的好成績，讓大批網友盛讚；有人更回憶高在立法院「狂電」行政院院長蘇貞昌、衛福部部長陳時中的表現，直言「綠營嚇死了」。

《Yahoo!新聞》昨日（14）針對「你看好誰能當選新竹市長？」發起網路投票，目前已有超過5200人參與投票。截至今日早上7時30分，高虹安以49.7%看好度奪冠，林耕仁獲31.5%居次，沈慧虹則以11.8%墊底，不知道／沒意見者為7.0%。

該民調另針對「你對新竹市前市長林智堅的滿意度如何？」進行調查，結果顯示，「完全不滿意」者為38.3%居冠、「不太滿意」有24.1%、「不知道／沒意見」有14.8%、「還算滿意」有13.7%、「非常滿意」則僅9.1%墊底。

此結果引發熱議，網友湧入《Yahoo!奇摩新聞》與臉書相關連結留言：「想起高虹安在立院狂電蘇貞昌、陳時中就大快人心！」「民進黨高官最怕的女人」、「高虹安品行涵養兼具，沒比較沒傷害」、「聰明的新竹市民已有了答案」、「難道要選抄跑哥推薦的人？」「不能是抄跑家族」。