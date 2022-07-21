民進黨台北市長參選人陳時中20日接受政論節目專訪時砲火猛攻台北市長柯文哲，先酸柯P新政寫得很好，但4年後卻沒看到力道，強調智商157是「小孩子才會講那些」；後又稱2014支持柯文哲是「眼光不足」，柯文哲今表示「猛攻我、邊緣其他人是民進黨的基本戰法。」

柯文哲今上午出席北市七大振興方案記者會，被問及陳時中專訪砲打言論，柯文哲笑著表示，今年選舉年都可以預測台北、新竹有第四個候選人叫柯文哲，並強調因為以前跟民進黨並肩作戰過，所以對他們選戰非常熟悉

「他們策略就是不管台北、新竹猛攻柯文哲，邊緣化其他候選人，這是他們基本戰法」，並開酸民進黨新竹市參選人沈慧虹「你選新竹市長就講新竹事情，講台北什麼橋的，這多奇怪？」並表示選舉問題應該去問黃珊珊，每天來問候我幹嘛？

柯文哲另被問及2024總統夢，柯表示，現階段的態勢，即使國民黨加民眾黨、時代力量、基進黨的勢力，都還小於民進黨。民進黨現在是一黨獨霸，特別經過這幾年精進，幾乎控制所有的媒體，把國營事業揮灑自如，只能期許自己借鏡騎一日雙塔的精神，去克服困難的事情。