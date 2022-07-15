年底九合一選舉引發腳步近了。媒體人韋安指出，台北市、新北市、桃園市三都的候選人，分別爆出了「落跑」、「論文門」、「太將就」爭議，這些都給了國民黨「連環3殺」的機會；故他預言，除了新北市代表國民黨的現任市長侯友宜必勝外，民進黨可能會再多失去一都。

韋安昨日（14）在臉書發文表示，民進黨台北市、新北市、桃園市的人選提名，接連出現「落跑」、「論文門」、「太將就」爭議，給了國民黨連環3殺的機會。對此，韋直言：「除新北外，綠營可能多失去一都。」

此說法引發熱議，網友紛紛回應：「會嗎？感覺民進黨信心滿滿！」「太樂觀」、「太悲觀，何況新北市民退黨根本無法越雷池一步」、「民進黨很會選舉的，千萬不能輕敵」。

不僅如此，也有網友認為：「您太小看中選會」、「中選會這個位子很重要」、「今天政論節目都在聊執政黨暗黑奧步，感覺招數很多」、「朱立倫的智慧是關鍵」、「老天爺今年站在國民黨這邊，就看國民黨中央懂不懂得把握了」、「若台灣選民完全醒覺，除了年底九合一選舉，2024也絕不能讓民進黨選上總統」。