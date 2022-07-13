上屆新竹市長選戰已呈現「三腳督」局面，民進黨參選人沈慧虹13日接受《新聞不芹菜》主持人黃光芹專訪時表示，國民黨、民眾黨兩位參選人林耕仁與高虹安都是民代性格，很會找問題，但要當市長也要有答案，只有她有能力將問號變成驚嘆號，因為她有執行的能力。

沈慧虹指出，高虹安與林耕仁都是民代型性格，擅長找問題，但有問題也要有答案，要能夠提出改善方案，畢竟大家都很會問10萬個為什麼，要當市長卻沒有執行能力還是不行。

她說，目前現在要努力爭取中間選民支持，相信新竹選民很聰明，即便一開始不表態，但其實心裡已有所屬，她話鋒一轉批高虹安，沒有人認為高虹安曾經幫過科學園區什麼忙，要顧及新竹在地人觀感最重要。

沈慧虹認為，希望來新竹的人，要讓大家看到決心，而不是騎驢找馬，她辭去副市長是因為知道自己在做什麼，也不希望市府團隊因此背上行政不中立的標籤，相信年輕人也不一定只會投年輕人。

由於近期前市長林智堅的論文門事件占盡版面，是否會對選戰帶來影響？沈慧虹指出，她自己也是上班後才去念書，選擇進修的過程一定很辛苦，相信林智堅沒有抄襲，現在也交由司法處理，會走出自己的路，最重要的是相信高水準選民，不會因獨立事件而影響到周邊的人，畢竟大家都知道政績才是王道。

針對大新竹政策，沈慧虹認為一定要繼續推行，她說，新竹縣市、科學園區若能合併成1個直轄市，各項政策將能順利推動，包括交通運輸、垃圾處理、救災等，林智堅先前提倡此議題，相信也是經過深思熟慮才決定，而台灣每人都值得更好生活，所以大新竹合併是勢必要推行，若當選一定會推動此政策。