國民黨新竹市長參選人林耕仁表示，過去民進黨執政把兩岸關係一刀切，若當選會把竹市行銷出去。（林耕仁團隊提供／王惠慧新竹傳真）

民進黨新竹市長參選人沈慧虹說，2016年大陸因政治理由中止與新竹市府交流，但她樂見兩岸民間與官方交流。（沈慧虹團隊提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市長選戰開打，藍綠白參選人皆表態，將積極推動城市交流。針對兩岸城市交流，國民黨林耕仁說，過去民進黨執政把兩岸關係一刀切，若當選會把竹市行銷出去，民進黨沈慧虹則說，2016年大陸中止與新竹市府交流，但她樂見兩岸民間與官方交流，民眾黨高虹安則表示，兩岸政治上交流較少，但城市應可透過經貿等正向交流。

2022年台北上海雙城論壇19日登場，為台北市長柯文哲任內最後1屆，引發關注。針對兩岸城市交流，國民黨新竹市長參選人林耕仁指出，過去民進黨執政把兩岸關係一刀切，連城市交流都沒有，這方向很狹隘，城市交流必須宏觀。

林耕仁說，由於城市交流對準方向是全世界，當然包括大陸城市，所有交流也必須符合對等、互惠、友好原則，他也強調，城市交流很重要，若當選市長會全方位推展。

針對新竹市近年少與大陸城市交流，沈慧虹則指出，前市長林智堅上任後，多次表態樂於和中國城市友善交流，在2016年5月蔡總統上任前，中國還有省市官員訪問新竹市政府，例如，2015年有浙江省及該省城市官員拜訪，考察1999市民專線業務等。

沈慧虹也說，但在民進黨2016年執政後，大陸因為政治理由，中止與新竹市政府的交流，但她表示，樂見兩岸民間與官方的交流，透過彼此的交流及認識，互惠也互利學習。

面對今年可能是雙城論壇最後1屆，高虹安表示，雙城論壇並非柯文哲任內才進行，城市交流是必要的城市外交工作，台北市在國際上也有許多姊妹市。

高虹安也提到，竹市許多科技企業對國際交流並不陌生，並舉例新竹市跟新加坡有類似經驗可借鏡，另外，她自己有美國矽谷及中國城市工作經驗，未來當選市長後，也會大力推動城市交流。

至於兩岸方面，高虹安則說，目前兩岸交流就是以民主自由、平等互惠為原則，儘管兩岸政治交流較少，但經貿互動仍熱絡，若國家對話仍敏感，但城市間交流，應可透過經貿等正向方式進行，她相信城市交流有必要且重要，未來也會努力推動。