高虹安傍晚除肯定中職為保護球員的決定外，另強調，接下來的調查、究責、改善的步調不能停下來。（高虹安提供／陳育賢新竹傳真）

中華職棒大聯盟公告，24日中午宣布今晚的新竹棒球場開幕戰第3場延賽，8月的新竹主場賽事也將朝向更換比賽場地辦理；民眾黨新竹市長參選人高虹安傍晚除肯定中職為保護球員的決定外，另強調，接下來的調查、究責、改善的步調不能停下來。

高虹安表示，她肯定聯盟聽見球員工會和她在內的各界呼籲，站在保護球員的立場做出了新竹棒球場延賽及更換比賽場地的決定。她與團隊也會跟進後續的改善工程，確保新竹棒球場可以初步修復，保障球員的安全與球迷的權利。

她說，雖然球賽可以延賽、停辦，但是新竹棒球場改建耗費鉅資，卻出現大量嚴重瑕疵是事實，調查、究責、改善的步調不能停下來。過去我們和許多專家學者的會勘，以及社會上要求改善的善意提醒，被前副市長沈慧虹造謠成選舉抹黑，導致無法在開幕前及時改善而造成多名球員傷退，她應該針對此事向社會大眾道歉。

高虹安指出，沈慧虹是新竹市政府主責球場改建的主要推手，在這次新竹市政府主導的開幕宣傳，也被綠營眾人認證是這次新竹球場改建的核心。

面對這個耗資12億卻荒腔走板的改建案，新竹市政府應該解釋，為何需要追加到12億預算？又為何會請1個毫無經驗且有重大不良紀錄的廠商？這不僅讓新竹市民蒙羞，更讓全國球迷的心都受傷了。

高虹安指出，一開始浩浩蕩蕩請蔡總統出席開幕戰，讓全國媒體報導沈慧虹是改建最大推手，最後新竹棒球場的瑕疵一一被指出，沈慧虹才在臉書半夜發文，這種大街宣傳、小巷回應的做法，不是1個政治人物應有的作為。

新竹市棒球場的改建慘況，已經足夠驗證沈慧虹的行政能力和執行品質，新竹市民應該能夠很清楚做出判斷，新竹棒球場改建推手沈慧虹，有沒有能力作為下任市長候選人。