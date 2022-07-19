台灣民意基金會今公布最新民調，認為民進黨桃園市長提名人林智堅論文風波會是否嚴重影響選情，20到24歲認為嚴重的58％，不嚴重的只有28％；學生認為認為嚴重49.2％、不嚴重34.0％，顯示「台灣的未來是學生和年輕人的，現在他們說不要這樣的未來」。

此外，軍公教認為嚴重超過50％、不嚴重超過37％；民進黨前立委林濁水認為，「這些是總統賴以推展政務的部隊，態度如此，沒有問題？」

林濁水記者會中指出，民進黨跟黨主席蔡英文整個押上去，讓這個民調有將近5成認為影響不大。但這會有風險，如果台灣大學、中華大學審議結果認為是抄襲的話，該怎麼辦？對民進黨、蔡英文來說，風險很大。縱使被硬拗過去，這對台灣政治風氣、學術風氣，都是非常嚴重的戕害，就算讓民進黨度過這一關，但對台灣影響是永遠。

最新民調顯示，認為民進黨桃園市長提名人林智堅論文風波會是否嚴重影響選情；全台選民認為10.3％非常嚴重，26.1％還算嚴重，34％ 不太嚴重，14.2％一點也不嚴重，15.5％沒意見、不知道、拒答。換句話說，3成6認為事態嚴重，4成8認為並不嚴重。

在關鍵決定桃園市長選情的桃園市民中，認為非常嚴重10.2％ 、還算嚴重23.1％ 、不太嚴重36.5％ 、一點也不16.8％；此外，軍公教認為，非常嚴重14.3％、還算嚴重36.1％、不太28.5％、一點也不9.2％。

從年齡層看，20-24 歲年輕選民中，有58.6％認為林智堅碩士論文疑雲會嚴重影響桃園市長選情；學生部分，非常嚴重13.9％ 、還算嚴重35.3％ 、不太嚴重34.0％、一點也嚴重0.0％、不知道16.8％。顯示認為嚴重49.2％、不嚴重34.0％。

從最新論文風波民調看出，認為不會嚴重影響選情多過會嚴重影響的比率，林濁水今出席台灣民意基金會民調公布記者會，並在在臉書貼文認為這樣的結果，「可見總統和黨力挺畢竟作用大」。

林濁水說，軍公教中，軍公教是執政主力，賴以執政的部隊，有5成認為嚴重這是很嚴肅的議題。而20歲到24歲年齡層也有高達58.6％認為嚴重，民進黨這樣提名，這些台灣的未來，是不答應的。

林濁水表示，從民調上至少有兩種意義，「有抄啦！但是當市長當好比較重要。第二種是，有抄嗎？這樣超過份嗎？將近五成認同背書」。