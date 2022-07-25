民進黨桃園市長參選人林智堅，先前論文風波未平息，台大教授蘇宏達更直指論文事件是醜聞，而近期引以為傲的新竹棒球場讓球員受傷又出包。對此林智堅直呼，此說法是未審先判，他感到遺憾、難以接受，會準備好資料與證據希望學倫會還他清白，另針對針對棒球場部分稍後新竹市政府代理市長陳章賢會出面說明。

台大教授蘇宏達認為論文門是醜聞，林智堅直呼「我對於這樣的說法非常遺憾也難以接受！」因為這完全是未審先判，論文事件事發至今，國民黨鋪天蓋地全黨打1人、全黨打林智堅，國民黨對他做出很多不實的指控跟抹黑，他會花時間把相關的證據找到，證據才是關鍵、證據才能說話，否則淪為政治口水互相指控，沒有太大意義，相關的資料、文件及證據會送交學校，衷心期盼2所大學未來都能在學倫會裡秉持公平、公正還他清白。

新竹棒球場剛風光開幕就傳出球場品質不佳，導致球員受傷的情形，引起大眾質疑如何通過驗收？林智堅表示，地方政府公共工程都有驗收、保固階段，新竹市立棒球場是已超過40年的老舊球場，由於每次開賽總有球員會受傷、球迷反映看球環境不好，因此啟動改建工程。

林智堅說，22日、23日購票至新竹棒球場看球的人數約有1.9萬人，代表新竹地區熱愛棒球運動的人非常多，重建新竹棒球場的政策方向是對的，前幾天新竹市立棒球場開賽後陸續有球員受傷，他第一時間致電中職會長蔡其昌、新竹市代理市長陳章賢，稍後陳章賢也會就棒球場未來相關改善工作做說明，他相信以過去新竹市政府團隊的執行力，會釐清問題並在最短的時間把相關問題解決。

外傳負責新竹棒球場的廠商艾奕康，曾在2012年偷工減料被抓到，2016年施作高中時候也被發現有工安問題，怎麼能夠得標做球場？林智堅回應，一切都是依照政府採購法依法來處理，就他了解現在的施工廠商為巨佳，在全國各地都有公共工程，新北市政府也曾評為優質廠商，至於偷工減料、工安事件，他會再了解一下。