晶圓代工廠力積電(6770)法說會對營運釋出保守展望，多家外資初具最新報告同步看淡後市，認為此次修正幅度將高於2015年及2018年，將使毛利率及稼動率自第三季起走跌至明年上半年，將評等調降至「中立」或「減碼」、目標價區間自35～58元調降至30～39元。

力積電去年12月6日以每股49.88元轉掛牌上市後最高觸及78.9元，隨後一路震盪走跌，4日盤中下探37.65元新低，近日於38～41.35元低檔盤整。今（19）日續開低走跌3.69％至37.8元，早盤維持近2.5％跌幅，表現持續疲弱探底。三大法人昨日賣超達7679張。

力積電法說時坦言，目前驅動IC、CMOS影像感測元件（CIS）及利基型DRAM三大應用需求修正幅度較大，預期第三季將有5～10％產能須致力以其他應用彌補，使稼動率略為下滑，產品組合調整將使毛利率降回「較正常狀態」，長期希望平均能維持40～45％水準。

而銅鑼P5新廠受缺工、短料導致進度延誤約4～5月，加上設備達交嚴重落後，目前預期無塵室應可在第四季如期完工，明年首季有望遷入首條產線、下半年完成8500片12吋晶圓產能建置，首期1.9萬片產能可能延至2024年下半年完成建置。

歐系外資認為，消費電子產品下半年加速庫存去化，並預期由於基期較高，幅度將高於2015年或2018～2019年。雖然力積電致力於重新調配產能，以支持車用電源管理晶片（PMIC）和射頻（RF）晶片等成長應用，但產線轉換及認證需時2～3季，將無法彌補營收缺口。

歐系外資預期力積電下半年毛利率將下滑，將下半年獲利預期調降7％，以反映稼動率下降和毛利率正常化，並將2023年獲利預期調降13％，明年力積電平均售價（ASP）估下滑7％，鑒於需求和售價風險上升，維持「中立」評等、將目標價自50元調降至39元。

美系外資則指出，力積電已發生長約違約潮，此時縮減銅鑼P5晶圓廠投資為正確決定，但也意味要達到損平需要更長時間，可能要到2025年才會達到損平。預期力積電第三季營收將季減12％，平均售價（ASP）和出貨量同步下滑、稼動率降至90～95％。

鑒於有利的匯率因素，美系外資提升力積電今年營收預期、並將每股盈餘預期調升1％，但考量疲弱的售價趨勢及較高的新廠投資營運費用，調降明後年毛利率預期，將明後2年每股盈餘預期分別調降7％及2％，並將目標價自35元調降至33元。

另一家美系外資亦認為，由於稼動率降低和潛在降價風險，力積電毛利率可能自第三季起下滑，至明年上半年降至34～36％。部分客戶已違反長約，顯示未來幾季庫存大幅調整，鑒於公司客戶群較狹窄且議價能力較低，認為力積電未來6～12個月股價難見大幅下檔支撐。

美系外資認為，記憶體應用貢獻力積電去年營收達44％，消費電子、PC及智慧手機相關應用貢獻超過8成，在景氣低迷時期可能對毛利率帶來更多不利影響，將力積電今明2年獲利預期分別調降5％、38％，並將評等調降至「減碼」，目標價自58元降至30元。