據日本《產經新聞》報導，日本外務大臣林芳正日前稱副總統賴清德為「你所指的人物」，日本內閣官房長官松野博一19日在記者會上，被問到「這樣的稱呼是否適當」時表示，這是在「當時的場合與對話脈絡下做出的判斷」，認為沒有問題。

賴清德日前出席日本前首相安倍晉三在東京的葬禮，林芳正於12日記者會上將賴稱為「人物」，並未提及賴清德的名字與職銜。當林芳正15日再度被問到相同問題時，他說明，「因為有人說出賴清德的名字提問，對此我只是用『你所指的人物』回應。」

這在日本網路上出現批判聲音，稱「這太失禮了」，在自民黨內部也出現質疑。黨內外交部會長佐藤正久說，「我並不贊同，這種回答讓人難以接受」。

當松野博一被問到，當提問包含外國要人名字，政府稱其為「人物」相當罕見時僅表示，「我並不可能記得過去的所有應對方式」，另外還說「在外交藍皮書上都有提到台灣要人的職銜。」