前首相安倍晉三在一場意外之中不幸身亡，日本當局在短暫時間，精心安排一場符合「台灣有事，就是日本有事」的葬禮政治秀，副總統賴清德閃電式弔唁安倍「家祭」，引起國際矚目，連兵馬倥傯的俄羅斯國營媒體塔斯社（TACC）也加入報導行列。這場葬禮外交，安倍家族視賴清德為家人，在道德上沒有爭議嗎？還是背後有更大的政治利益算計？

賴清德號稱與安倍往來20年，與安倍家族親信熟悉，又是訪日現任最高層級的台灣官員，更是2024年民調呼聲最高的總統參選人，其親日的形象鮮明，對日本政府來說，打台灣牌，賴清德絕對是最佳人選，這也是賴清德能夠在一夜之間，取得日本簽證的原因。

距離2024年總統大選還有1年1個月的時間，檯面下的競選活動早已悄悄展開，各個政黨、派系人馬早已摩拳擦掌操作參選人的支持率，副總統賴清德弔唁安倍的「私人行程」，無疑是天上掉下來的機會，也是最佳的觀察指標。

台、日官方口徑一致「私人行程」低調行事。非官方的賴副總統嫡系人馬立委郭國文、林俊憲卻在第一時間高調放消息給媒體「台日斷交50年後最高層級的外交突破」、立法院黨團幹事長鄭運鵬更說「不用懷疑，賴副總統前往日本就是台灣的特使」。不能說其中沒有操作兩手策略的政治動機。

2019年5月賴清德卸任行政院長之後，應防衛大臣岸信夫邀請，在國會眾議員會館發表《台日令和新關係》演說並與重量級的議員交流；再於2020年2月總統選舉勝選後、520就職前，準副總統賴清德又以「私人身分」飛往美國，參加華府「國家祈禱早餐會」（National Prayer Breakfast），當時媒體也是「低調」聲稱是「台美斷交40年後層級最高的台灣官員訪問華府」，被形容是台美關係的「重大突破」。

由此可見，賴清德對於有或沒有敏感的官方頭銜、能不能突破台灣外交的政治操作十分嫻熟。

同樣模式，安倍遇刺是一件轟動國際的重大事件，賴清德副總統訪問日本，全世界各大媒體紛紛下標題台日斷交50年後，最高層級的官員訪問日本，等同於昭告天下，台日關係的「重大突破」，此行絕對是一項極具重大政治意涵的政治宣傳，何來私人行程的低調之說？另一方面，我們也可以看得出來，這幾年賴系人馬積極布局美日政界人脈關係，建立彼此信任關係，都可以說是超前布局2024年總統選舉的舉措。

日本自民黨從去（2021）年選舉場合，政治人物總是拿「台灣有事」之說當作競選口號，因為「台灣有事」最能觸動日本與台灣民眾的感情，因此去年打著「台灣有事就是關係日本存亡狀態」首相岸田如願當選。根據7月17日日本每日新聞與社會調查研究中心發布民調結果顯示，有7成日本民眾肯定安倍的政績；首相岸田文雄內閣支持率為52%，比上月成長4個百分點。關於修憲，也有53%支持度。安倍意外身亡可以說是，犧牲自己，成就大局，為岸田執政及修憲之路吃下了定心丸。

在台灣，7月19日台灣民意基金會最新民調，「近72%台灣民眾對安倍晉三中彈身亡感到難過」，根據日台交流協會統計，累計近1.5萬名民眾分別前往台北、高雄場哀悼。代表對於安倍意外身亡這件悲劇，台灣社會與日本社會同樣有著哀傷的情緒反應。也就是說，台灣有事等同於日本有事，安倍出事等同於家人出事一樣的難受，可見安倍的「台灣有事」之說，觸發了台灣民眾對於安倍的情感。

台日兩國人民對安倍的情懷，同樣投射在賴清德副總統身上，據說這次賴副總統訪問日本期間，在路上遇到民眾特別跑過來跟賴清德致謝，還送上祝福御守，表達感謝之意。一場喪禮，讓賴副總統在國際社會、日本政界與民間社會打開了知名度，根據台灣網路聲量調查，賴清德得到了高度的聲量，也贏得了台灣人的好感。

台灣接下來選舉，日本不會缺席，兩國政黨合作給人一種折衷主義的印象，也就是兩國在選舉操作運用上，採取新的方法、風格，揀選其中最佳要素應用於其中，相互拉抬選情。7月17日民進黨全代會上，蔡英文總統不忘哀悼安倍，彷彿安倍成為民進黨的精神領袖。

此外，駐日代表謝長廷透露，「思考日本安全保障之會」中的7位日本國會議員，將於7月底訪問台灣，「這表示日本國會對台灣的支持不會因為安倍逝世而消失」。預料接下來的地方選舉、總統大選，「台灣有事」之說也將成為選舉的議題，日本的角色是否成為勝選關鍵，值得關注。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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