韓劇《Mimicus模仿者》集結前「B.A.P」成員劉永才、前「IZ＊ONE」成員曹柔理、「woo!ah!」成員NaNa及新人男演員金允宇，4位主角昨（22日）出席線上記者會，劉永才被問到飾演藝術高中學生，有特地做什麼功課嗎？他笑說：「因為藝高學生都很有才華又很帥氣，再加上其他演員又很年輕，又帥又漂亮，所以我也在外貌下了苦功。」透露出次拍攝與導演的對話：「導演跟我說有星（劉永才飾）要很帥才行，這句話是代表我不帥嗎？所以聽完之後，我就更努力管理外貌和身材了。」

《Mimicus模仿者》描述就讀於大韓演藝藝術高等學校的韓有星（劉永才飾），被整個學校都謠傳著他在抄襲頂級公司練習生的池秀彬（金允宇飾）外表和穿搭，但池秀彬其實也有著許多難言之隱。另一方面，吳露西（曹柔理飾）是一個正要嶄露頭角的韓國女團「ICE」中的老么成員，團內比她年長的成員時常會霸凌她。申多羅（Nana飾）則是一個認為模仿別人就是流量密碼的知名YouTuber，青春狗血戲碼在校園真實上演。

預告中曹柔理那句「你喜歡我嗎」，讓劉永才直呼： 「我當時不在，所以第一次看到的時候也心動了！」金允宇也附和：「我看到預告時也很心動，因為我也不在現場。」這也讓主持人好奇，2個男主角都不在場，那曹柔理這句話究竟是對誰說的，激起觀眾強烈的好奇心。由於4位主演中有3位是偶像，被問到飾演藝術高中學生，是否更能融入？現年28歲的劉永才笑說：「那已經是10年前的事情了。」曹柔理則點頭表示：「的確很有幫助，尤其劇中有些要開直播和粉絲互動的場景，讓我很熟悉。」更大讚同樣是女團成員的NaNa很有舞蹈實力，現場還拱她秀一段舞蹈，

主演們也被問到拍攝默契如何？NaNa表示初次見面時很尷尬，但第1天拍攝時氣氛就變得很好，接著被問到對其他人的第一印象，NaNa笑說：「劉永才前輩看起來是所有人中最可怕的，可能是氣場太強大才這樣。」劉永才揮著雙手趕緊否認：「我那時是因為太緊張僵掉了。」至於對其他人的第一印象，NaNa說：「曹柔理因為和我同齡，第1次遇到同齡的朋友，所以非常開心。」不過她也說金允予一開始看起來冷淡，「我原本以為沒辦法和他搭上話，沒想到拍攝後，發現他非常愛開玩笑。」金允宇也急忙說自己也是因為太緊張，才會看起來很冷淡。《Mimicus模仿者》每週三、五在LINE TV獨家上線。