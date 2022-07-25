台北市長選戰「三腳督」激戰，民進黨台北市參選人陳時中團隊火速成立，但國民黨台北市長參選人蔣萬安一直遭外界質疑競選團隊籌組有困難，直到25日他才透過臉書公布競選團隊主要成員，對此，民進黨台北市長參選人陳時中反酸，我們的競總組成速度很快，這也代表未來的行政效率。

陳時中今日起至8月7日，將啟動26名台北市議員參選人的「阿中見面會」，首站選在深藍戰區替民進黨市議員參選人陳聖文輔選，並到大安區下內埔福安宮上香，被問到在深藍選區的策略，陳時中說，所有的市民都是我們服務的對象，至於時序會由黨部根據候選人的需要來安排。

相較於陳時中，蔣萬安是第一個宣布參選台北市長，競選團隊卻在今日才公布，對此，陳時中也酸，「我想他應該要更加快腳步」；至於如何看蔣萬安的競選團隊，陳時中說，我想一個競選團隊的組成，就代表了候選人的意志。

陳時中說，協助我們競總的人物，相對的是社會認同比較高，我想其他的候選人都會用這個角度去選他的團隊。

媒體追問競選總部裝潢是否已經完成，可以啟用，陳時中表示，差不多了吧，我們速度很快，他話鋒一轉，不忘暗酸對手蔣萬安，「我們整個競總的腳步很快，因為這代表我們未來行政的效率。」