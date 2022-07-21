金泰梨飾演能發射雷電的女子「以安」。（車庫娛樂提供）

金宇彬飾演管理外星人囚犯護送任務的「卡德」。（車庫娛樂提供）

斥資超過400億韓元（約10億台幣）打造的韓片《外星＋人》敘述高麗末年，為了爭奪傳說中的神劍的道士，以及在2022年追捕被關在人體內的外星人囚犯的他們之間，時間之門開啟，是部以外星人世界觀為主軸的武俠科幻動作奇幻電影，以獨特浩瀚的世界觀，引人入勝的故事情節，結合武俠、奇幻、動作、科幻等元素，運用精緻壯觀的特效和令人熱血沸騰的音樂，帶領觀眾跟隨充滿個性的角色們，一同進入前所未見的豐富世界觀。

柳俊烈這次飾演四不像道士「無勒」，展現許多精彩的武俠動作戲，他透露自己參考了許多武俠電影來塑造角色，看了許多1960年代至1990年代的香港電影，「努力研究該如何接近他們所展現的模樣，發現當時的演員似乎大都有在練武術。」因此花了約半年學習競技體操，「我在電影中的吊鋼絲動作戲很多，吊鋼絲必須要維持身體平衡，且光靠1個人拍攝是無法完成的，必須和10多名工作人員們合作才行，很努力研究並練習如何運用身體。」而他在片中有幕動作戲，更令人聯想到《不可能的任務》中的場景，對此柳俊烈還透露：「前陣子我遇到了湯姆克魯斯本人，我還跟他說我在《外星＋人》中，有模仿他在《不可能的任務》中的某個場面，真的很開心能和他聊到這個！」

繼電影《小森林》後，柳俊烈二度和金泰梨合作，2人在片中逗趣的互動也是看點之一，戲外感情也很好，柳俊烈表示：「我和金泰梨除了拍攝以外，私下也會見面互相傾訴煩惱。我在拍攝現場不太會緊張，但泰梨好像跟我相反，第1天拍攝結束後她跟我說幸好有我在，這讓我感到很開心，有種被依賴的感覺，後來我也毫無負擔地仰賴她。」還透露與金泰梨的動作戲其實是個別拍攝，但依舊會互相為對方加油，也常一起運動，金泰梨也說柳俊烈是志同道合的朋友，也是自己喜愛的演員。此外，金泰梨還表示柳俊烈的某一點令她十分羨慕，「柳俊烈的手很漂亮，高麗武術中會需要用到漂亮的手部動作，我的手很小，所以很羨慕柳俊烈能展現出漂亮的手部線條，能令人看了樂在其中！」

金宇彬在片中飾演管理外星人囚犯護送任務的「卡德」，也有大量的動作戲，「運用想像力的動作戲非常辛苦，一開始感到很害怕，但在現場接受武打團隊的幫忙，讓拍攝進行得很順利！」更在片中一人分飾4角，被問到是否有遇到困難的地方，他表示：「覺得在演戲的當下真的滿困難的，因為要表現出每個人物的不同之處，必須找到他們的差異點。在導演的執導之下，為了讓觀眾覺得角色之間的對話很有趣，我努力展現他們的特徵去詮釋這4個角色。」另外，對於看完《外星＋人》的感想，金宇彬表示：「這是部用大銀幕會更有趣的電影，請大家一定要去戲院觀賞！也請大家不論有多忙，都記得一定要去健康檢查！」

片中出現高麗時代的道術動作場面、在空中飛行的太空船和外星人以及機器人，令觀眾感受到彷彿身臨其境的快感，令人看完意猶未盡，導演崔東勳表示：「要寫出穿越時空的劇本十分有難度，但我想盡力創造出全新的故事構造，在那構造中，觀眾可自行推敲情節。我花了2年半的時間，構寫《外星＋人》這看似簡單卻又複雜的劇本，後半作業時仍繼續修改劇本，臺詞大概改了50到60次左右，因為我想讓觀眾在觀賞這部作品時，能從頭享受到最後！」還說：「我很希望能製作出像《復仇者聯盟》那樣有趣的電影，以韓式風格呈現，期盼《外星＋人》對觀眾而言是部有趣的作品！」《外星＋人》下周三（27日）全台IMAX同步上映。