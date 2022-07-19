國民黨今年2月宣布議員初選辦法，首次參選的年輕候選人最高可加權百分之百，初選時曾引起不少候選人抗議。新北市議員參選人簡皇譽先前也不滿該制度，放棄初選，他今日宣布將以無黨籍身份，出戰土樹三鶯區市議員，盼為三峽搶下一席。

簡皇譽先前就對藍營青年加權多次提出異議，他認為此規定並不公平，讓曾經協助四大公投等藍營活動街頭宣講的青壯派，淪為弱勢，他過去曾為黨出錢出力，未料卻因該規定被打壓，憤而不參加初選。

簡皇譽說，他目前已國民黨新北市三峽區黨部主委，因為認為青年加權制度的問題錯不在他，因此仍未退黨，屆時登記參選後也會被開除黨籍，他認為，土樹三鶯選區多年來未有議員積極深耕三峽，先前也曾思考3個月，猶豫是否參選，不過他近期勤跑基層時，被多位鄉親勸進，認為還是要站出來。

簡皇譽表示，今日剛好是他的生日，因此決定宣布無黨參選，希望年底前進議會，顧及三峽建設、權益發展，落實區域平衡。