九合一大選將在年底舉行，牽動2024總統大選，而新北市長侯友宜民調支持度因一路長紅，成為藍綠政治領袖人氣王。對此，國民黨新北市議長蔣根煌24日指出，國民黨2024攻大位的人選，他看好「新北市長侯友宜」，更坦言「2024國民黨有贏的機會」，引發討論。

跟據港媒《中評社》的報導指出，蔣根煌認為，侯友宜能吸納中間選民，否則民調不會那麼高，雖然以前有一些深藍的對侯友宜比較感冒，有些誤會，但蔣根煌強調「侯友宜很誠懇，這些問題應該都可以解決」，同時更指出，選舉是團體戰，現在來看2024國民黨有贏的機會，蔣根煌指出，若是侯友宜去選總統，也需要藍營的人支持，否則國民黨的力量如果沒整合，光靠一個人，說多厲害都是騙人的，希望就不大。

蔣根煌也坦言，國民黨一定要大團結，不要國民黨高層自己都保持私心，彼此不整合；民進黨的優勢是「一致對外」，但國民黨常是提名了這個，另一個就不理了。蔣根煌說，他對國民黨2024的選戰比較期待有兩個人，其中一個就是侯友宜，至於侯友宜與朱立倫應該也不會有什麼矛盾。最後蔣根煌呼籲，朱立倫在聽取市民心聲的時候，一定要有親和力才有機會，朱立倫親和力要加強，而侯友宜這方面表現就不錯。