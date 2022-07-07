陳柏霖在劇中個性機車也有不少搞笑演出。（粘耿豪攝）

陳柏霖（左）、郭雪芙拍戲期間常爭鋒相對。（粘耿豪攝）

侯彥西（左）、林育品在劇中任搞笑擔當。（粘耿豪攝）

陳柏霖、郭雪芙、侯彥西、林育品（阿喜）今（7日）出席Disney＋律正喜劇《正義的算法》記者會。陳柏霖飾演機車律師「劉浪」，與以往暖男形象天差地遠，連郭雪芙都說他「特別討人厭」。劇中也有不計形象的搞笑演出，是否特意要甩開「大仁哥」標籤？「沒有想要甩掉耶，想貼著。可以被大家記住和留下的角色，是很開心幸福的。」

即使劇中沒有裸露鏡頭，但陳柏霖為了塑造劉浪對自己要求很高的形象，特意練出冰塊肌，「因為律師嘛，不能只有嘴巴贏人家，整個都要贏，練起來整個狀態會比較好。」劇中犀利機車的個性是否為「本色演出」？陳柏霖笑答沒有，但坦承拍戲時有被角色影響，「還在拍的時候，講話、反應和邏輯都會很像劉浪。」郭雪芙卻補槍，轉頭對他說：「你結束（殺青）之後還是要收斂一點，不然真的會被討厭。」

被問及會不會參加好友楊祐寧的婚禮，陳柏霖證實是受邀賓客，至於是否為伴郎？他沒有否認，僅回答：「下一題，不要聊人家婚禮。」2人2017年因大陸實境節目《花兒與少年3》結識，他笑說：「我們是一起去過非洲的男人。」而郭雪芙和楊祐寧合作《華燈初上》，傳出該劇演員都會出席，但郭雪芙當下卻和陳柏霖交頭接耳，以一陣笑聲回應媒體，陳趕緊打圓場喊：「當天見！」

而阿喜和侯彥西在劇中是搞笑擔當。侯彥西浮誇猛追阿喜，吐出許多「土味情話」和「幹話」，他說幹話基本上都自己想的，也會上網參考很幹的廢話，或找王家衛的經典台詞再扭曲一下；陳柏霖在一旁笑說：「你講得出來才不簡單。」

阿喜前陣子確診自曝最大後遺症是味覺失調，「當時和妹妹去便利商店，妹妹說有人在吃泡麵很香，但我沒聞到，喝咖啡味道超酸。」最近後背仍有點痛，認為還沒完全恢復正常。戲裡被怪咖侯彥西猛追求，自認戲外也是「怪咖吸塵器」。阿喜和無尊感情穩定，有預計何時結婚？她說目前沒有計畫，且有恐婚症，「如果我跟另個我結婚，想像起來很恐怖。」無尊有抱怨過她嗎？「我覺得我沒有什麼好被抱怨，反正多相處看看」隨後也補一句，「還沒有非常非常熟。」模糊話題。