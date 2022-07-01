陳柏霖與郭雪芙在一次次辦案中越來越有默契。（DISNEY＋提供）

陳柏霖大秀腹肌。（DISNEY＋提供）

陳柏霖、郭雪芙主演超夯律政職人劇《正義的算法》，在最新花絮《體育課篇》，陳柏霖為了演出「最壯律師」，找來魔鬼教練苦操肌肉，更一度得意秀出腹肌，「贅肉都快沒有了，要感謝我的教練。」他也提到教練要求早餐只能吃10顆藍莓，他逗趣回應：「所以我都挑最大顆的。」

最新集數中，黃姵嘉飾演知名演員連妍霏，疑似虐狗引發網友撻伐，頓時代言工作全失，可能還得擔負龐大的違約金。在2大王牌律師劉浪、林小顏的探查之下，發現連妍霏曾遭狗攻擊，經過四次手術之後才脫離險境，因為看到野狗疑似要攻擊人，才決定挺身而出趕緊制服。

陳柏霖在法庭上也金句連發，「喜歡毛小孩就是有愛心，討厭毛小孩就是無情，看到毛小孩被打會傷心，人被狗咬就是不小心」，引爆網友激烈討論，紛紛讚賞《正義的算法》重新定義一般人「未審先判」的錯誤迷思。

另陳柏霖還有與侯彥西、威廉一起打保齡球、撞球的橋段，只見這幾個大男孩同心未眠，紛紛比較誰的分數比較高，侯彥西還自爆常去打撞球是為了把妹，「因為那邊的女生特別多」，結果練出好球技，就連陳柏霖都忍不住稱讚「打得真好」。

《正義的算法》於Disney＋和Bilibili上線，並於每周三、四晚間8點每次更新2集。