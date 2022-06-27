金馬影帝李康生的全身刺青造型搶先曝光。（牽猴子提供）

王子（左）跟郭雪芙組成銀幕CP，化學效應十足。（牽猴子提供）

陳柏銓 Barry Chen ft. Macdella 【飛虎 Tiger Wit Wings】Official Music Video

由新銳導演姜寧執導，李康生、李千那、郭雪芙、邱勝翊（王子）、陳徳容、謝承均、黃遠以及田士廣、徐愷、吳震亞等卡司主演的國片《山中森林》，於去年4月開鏡，5月遇到疫情三級警戒而停拍，時隔15個月，24日率先透過與華納唱片歌手Barry chen（陳柏全）合作電影前導宣傳曲〈飛虎〉，首度曝光電影畫面。

姜寧表示這3分半的前導片雖以MV方式呈現，但完全取材《山中森林》電影精彩片段，所有角色的造型都是首次曝光，包括金馬影帝李康生的全身刺青，不僅有傳統的全背半甲，包括腳跟臀部也都刺上了紋身。這是李康生首度挑戰飾演兄弟，從宣傳曲MV中可以看到他的神情與過往大家印象中文藝派的李康生有很大差別，尤其許多開槍及帶領兄弟砸場尋仇的場面，讓人對他的眼神不寒而慄。

王子同樣首次挑戰江湖人的角色，此次宣傳影片一出，馬上成為一大亮點，他在《山中森林》的演出，與大家印象中健康陽光的形象天差地別，眼神眉宇透出濃濃殺氣，撕去過往文質彬彬的王子包裝。

王子因為與郭雪芙合拍《山中森林》後傳出緋聞，這也是他倆的首度同框，兩人在電影中非常登對，未來可能成為演藝圈的亮眼新CP，尤其在前導片中曝光短短1秒的接吻畫面，已經讓許多網友敲碗希望他們真的「在一起」，是否能繼邱澤跟許瑋甯又成就一段小姐與流氓的真實愛情，著實讓人期待。

而首度在演藝生涯中尺度大開，挑戰酒店小姐的李千那，在電影中犧牲頗大，前導片中，她與李康生躺床的畫面引人遐想，李千那在開鏡記者會時曾說她有大尺度演出，電影上映時也勢必令人再期待她更多的精彩演出。

這支前導片是以反派角色黃遠所飾演的「猴子」一角為第一人稱視角，因為所謂山中無老虎、猴子稱大王，加上這首宣傳曲名為〈飛虎〉，又恰逢今年為虎年，整部電影的氣勢跟節奏看來虎虎生風。電影《山中森林》預計今年底或明年春節檔期間上映。