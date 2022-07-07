林智堅2本碩士論文爆涉抄襲　馬英九回應了

新竹市長林智堅碩士論文接連遭爆抄襲，前總統馬英九上午受訪表示，目前就外界披露的資訊看來，就兩本被認為有雷同的碩士論文來看，相似度非常高，林當然「要負責任啊」。至於林是否應退選桃園市長？馬說，「就看他的政治智慧」。

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