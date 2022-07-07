林智堅2本碩士論文爆涉抄襲 馬英九：要負責任啊 10:372022/07/07 中時 周志豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹市長林智堅碩士論文接連遭爆抄襲，前總統馬英九上午受訪表示，目前就外界披露的資訊看來，就兩本被認為有雷同的碩士論文來看，相似度非常高，林當然「要負責任啊」。至於林是否應退選桃園市長？馬說，「就看他的政治智慧」。（周志豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 林智堅2本碩士論文爆涉抄襲 馬英九回應了 訂閱影音： 中時新聞網 新竹市長林智堅碩士論文接連遭爆抄襲，前總統馬英九上午受訪表示，目前就外界披露的資訊看來，就兩本被認為有雷同的碩士論文來看，相似度非常高，林當然「要負責任啊」。至於林是否應退選桃園市長？馬說，「就看他的政治智慧」。 林智堅論文涉抄襲 她爆：碩博士對選舉沒那麼重要 抨擊國民黨子虛烏有 林智堅團隊：委託案結案時著作權才轉移 林智堅論文涉抄襲 他指台大應做1事 #碩士論文 #抄襲 #負責任 #林智堅 #九合一選舉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林智堅爆論文抄襲 蘇貞昌扯抺黑 他回一句話嗆爆 07:362022/07/07 政治 林智堅論文涉抄襲 街頭年輕人一句話嗆爆 08:092022/07/06 政治 陳明通護林智堅 台大名譽教授說話了 09:002022/07/07 政治 不只違反著作權法 王鴻薇還告林智堅貪污 10:152022/07/07 社會 林智堅論文涉抄襲連環爆 04:102022/07/06 政治要聞 誰能抓到我抄襲？ 這博士懸賞100萬：請林智堅照樣做 11:002022/07/06 政治 不管杜蘭特了 籃網搶簽53分砍將 04:102022/07/07 運動天地 竹管局稱擁智財權 藍告林智堅侵權 04:102022/07/07 政治要聞 林智堅論文涉抄襲 王鴻薇具名向教育部、中華大學檢舉 16:292022/07/06 政治 補齊林智堅抄襲拼圖 王鴻薇算出：94.1％都在抄 11:332022/07/06 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。