活動優勝者將獲得Switch1台（高雄市政府警察局少年隊提供／崔正綱高雄傳真）

活動內容將「新的世界」翻轉，翻唱、翻跳等表現方式不拘，無限創意自由發揮，在內增添反毒元素。（高雄市政府警察局少年隊提供／崔正綱高雄傳真）

高雄市政府警察局少年警察隊於2020年為反毒宣導設計「新的世界」歌舞，今年度青春專案期間舉辦「高雄囝仔打鐵lol(囉) 一起翻轉新的世界」創意發想活動，將「新的世界」翻轉，翻唱、翻跳等表現方式不拘，無限創意自由發揮，在內增添反毒元素。歡迎家庭親子、國小至大專院校的學生錄製影片參加，上傳至臉書粉絲專業貼文中表單，優勝者將獲得Switch 1台。

今年青春專案從7月1日至8月31日，為期兩個月，以淨化妨害青少年成長環境、防制青少年被害、預防犯罪宣導為3大主軸，高市警局表示，暑假期間會加強查緝青少年易觸法案件，尤其學生利用暑期打工的機會大幅增加，青少年容易踏入假求職、真詐騙或是落入色情產業、毒品誘惑等陷阱。

高市警局說，將主動出擊查察相關工作場所並加強宣導避免學生落入求職陷阱，全力防制、消弭犯罪誘因，結合市府各相關局處來推動辦理，共同為青少年打造暑期健康成長環境。

活動將分為三組，分別為親子組、小學及國中組、高中職及大專院校組。各組不得重複報名，而親子組則建議參加活動孩童最小3歲以上。

「高雄囝仔打鐵lol-一起翻轉新的世界」比賽活動於7月1日開放線上報名，完成拍攝作品的民眾，將影片上傳到自己Youtube頻道，並設定非公開，之後複製連結至高雄市政府警察局少年隊臉書粉絲專頁貼文上所提供的GOOGLE報名表單就能完成報名，比賽活動至7月22日中午12時截止。

少年隊將於8月1日公布各組前3名，評選前三名將獲得超豐富好禮，優勝第1名將獲得1台Switch、第二名為藍牙耳機、第三名則是行動電源。