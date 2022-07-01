年底台北市長「三腳督」局面底定，最終組合可能是國民黨立委蔣萬安、衛福部長陳時中及台北市副市長黃珊珊，外傳綠營內部擬定「捧黃抑蔣」戰略，卻意外造成自家票源流失。對此，蔣萬安今受訪時狠酸民進黨「養老鼠咬布袋」，還暗諷綠白合這種錯誤的教訓發生一次就好。

選戰持續升溫，蔣萬安上午前往內湖梘頭福德祠參拜，該處是地方信仰中心、歷史悠久，是在地民眾時常前往的宮廟，前立委李彥秀、議員吳世正、游淑慧及內湖地區的里長也陪同在側，共同祈求地方的發展越來越好，疫情趕快過去，內湖區也能更加進步。

外傳民進黨曾針對年底選戰訂出「捧黃抑蔣」戰略，卻意外流失綠營選票，讓黨內大吃一驚，蔣直言，民進黨要如何操作都是「機關算計」，自己沒有辦法代表民進黨來回答，但他也要提醒民進黨「養老鼠咬布袋」，還意有所指表示「這種錯誤的教訓發生一次就好。」似乎在暗指綠白合無效。

此外，對於國民黨北市黨部有意幫忙找後援會長，蔣則說，其實目前各區候選會的籌組都在進行中，也即將完成，非常感謝這段期間市黨部給予大力的資源和協助，自家團隊也都跟黨部溝通流暢，會和對方好好合作配合。