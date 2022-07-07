年底台北市長選舉，國民黨已經提名立委蔣萬安參選，民眾黨傾向支持台北市副市長黃珊珊，民進黨則可能由衛福部長陳時中出馬。網路媒體公布最新台北市長候選人支持度網路調查，陳時中以34.75%奪冠，領先蔣萬安的32.60%，黃珊珊以23.72%墊底，許多網友看了炸鍋狂轟「穩了」：台北人的智商堪慮啊準。

根據《菱傳媒》報導，委託皮爾森數據進行台北市長選舉候選人支持度對比式民調，若是陳時中、蔣萬安、黃珊珊「三腳督」戰局，陳時中以34.75%奪冠，領先蔣萬安的32.60%及黃珊珊的23.72%；倘若民進黨派出前交通部長林佳龍，蔣萬安以33.05%拔得頭籌，黃珊珊以25.48%為第二，林佳龍則以22.32%殿後。此份民調一出，立刻引起網友熱烈討論，各大論壇討論區都炸開了鍋，留言紛紛蓋起高樓。

網友留言表示「台北感覺智力測驗也不用做了」、「穩了，準備看台北笑話囉！」、「台北人的智力測驗？」、「台北人好自為之，以後都外包不負責別哭」、「台北人的智商堪慮啊」、「快派陳參選，我想看結果」、「大型智商測驗來囉」、「操作棄保而已啦，台北一定萬安贏」、「我猜年底還是蔣勝選」。