新北市議員王威元日前確診新冠肺炎，今(13)日是他康復解隔後第一場街頭拜票的活動，針對在他隔離期間林佳龍同意接受民進黨徵召，參選新北市長一事，王威元表示，他原本期待是衛福部長陳時中來參選新北市長，這樣就可以讓選民檢驗，新北市長侯友宜跟陳時中的防疫成績到底誰比較好，結果陳時中不敢來，最後只能派林佳龍。

王威元解隔後的第一場街頭拜票活動，就是在三重區台北橋路口處，不過在他隔離確診期間，也發生了民進黨選對會確定出雙北的市長參選人，分別由前交通部長、無所任大使林佳龍參選新北市長，衛福部長陳時中則參選台北市長。

對此，王威元也表示，自己其實最期待的是陳時中來新北市選市長，來跟他口中最不聽話、最叫不動的侯友宜，一起來好好的讓新北市選民為雙方防疫成績打分數，看到底誰才是防疫模範生。

他質疑陳時中這2年讓大家搶口罩、搶疫苗、搶快篩，這就是「號稱全世界防疫模範生的陳時中？」，並指陳時中臨時變卦不敢來新北市，怕選戰變成防疫總檢討，怕侯友宜把背的黑鍋都講出來，害總統蔡英文只好5天內拜託林佳龍3次，改派爭議小一點的林佳龍來選新北市。

至於新北市長侯友宜近日終於鬆口默認競選連任，並且在國民黨主席朱立倫的雙重認證下，侯友宜幾乎確定將投入新北選戰，王威元說，我們對於侯友宜競選連任，本來就是非常水到渠成、天經地義的事情，畢竟在3年多的執政以來，市府團隊在新北市做了非常多的建設，也讓市民非常的有感。

王威元指出，侯友宜之所以遲遲不鬆口競選連任的消息，並不如外界猜測所言，說侯友宜有其他的想法，而是說希望不要把競選連任的宣布泛政治化，能每天都踏踏實實的把事情做好。