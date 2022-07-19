民進黨新北市長參選人林佳龍競選團隊逐漸成形，民進黨祕書長林錫耀擔任競選總部主委，立委吳秉叡擔任總幹事。對此，立法院民進黨團幹事長鄭運鵬表示，新北是民進黨一直努力尋求執政的目標，相信所有團隊一定會傾囊相授，在新北打出好成績。至於行政院長蘇貞昌是否助選，鄭運鵬說，蘇院長把施政滿意度顧好、把政府成績做好，相信是最大輔選。

林佳龍團隊昨發布競選團隊名單，由林錫耀擔任競選總部主委，立委羅致政、張宏陸擔任副主委，立委吳秉叡擔任總幹事。不過，傳出林佳龍原本力邀立委蘇巧慧出任總幹事，蘇自認選戰資歷不夠婉拒，最終共推吳秉叡擔任總幹事。

鄭運鵬表示，選舉事務有熟悉程度、不同經驗值，吳秉叡比蘇巧慧資深，不管是選舉經驗、在地熟悉度上，都是一時之選，民進黨團結一同協助林佳龍，在新北打出好成績。

鄭運鵬說，行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃都非常了解新北市，新北是民進黨努力尋求執政的目標，相信蘇院長、游院長以及所有團隊，一定會傾囊相授、不會藏私。

傳出林佳龍團隊有意邀請蘇貞昌擔任榮譽職務，鄭運鵬說，蘇貞昌仍是行政院長，有其職責與工作，相信蘇貞昌只要把施政滿意度顧好，就是最大的輔選。

民進黨團書記長陳歐珀說，民進黨面對年底選舉策略，就是雙北雙引擎打贏勝仗，林佳龍競選團隊總幹事經過討論公推吳秉叡，民進黨在團結和氣下產生最強組合，不分黨派，希望在雙北帶動下贏得選舉。