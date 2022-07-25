綠營雙北市長人選選舉工作如火如荼進行，新北市長侯友宜何時啟動選舉模式外界相當關心。新北市副市長劉和然今接受News98「世界一把抓」主持人李明璇專訪專訪時表示，每個市民都要真心對待，剩下3個多月，市長會認真對待市民給他的每張選票，專心面對市政，不是利益交換、派系角力，既然值得真心對待，也呼籲對手林佳龍要把市民當一回事。

劉和然表示，侯市長不喜歡談政治，因市長認為一個連任者不需要公開表達，否則一談連任與否，市政議題容易提被忽略，台灣政治談太多，市長他61歲才出來選舉，如果要從政早就出來了，他只是想為土地做多一點。

被問到侯的選舉何時啟動，劉和然再強調，每個城市的市民都要真心對待，聽到林佳龍先生說不得不來選，感覺對新北市民不公平，「 難道新北市民對你這麼不重要？」，還要找行政院長當靠山，並跟總統懇談很多次認為你最適合，而不是你自己想。

劉和然說，林佳龍競選團隊陣仗不小，但侯市長4年前跟現在一樣，都沒有競選總部主委，因為他的主委就是400萬民眾， 每個市民都要真心對待，不是利益交換。

對於林佳龍說新北不要「警察市長」的說法，事後又強調自己關心警察，劉和然認為，是林對於失言的轉化，聽到時也嚇了一跳「怎麼會把人分類」，他強調，人沒有高下卑賤，有機會出來服務，不會因為你的出身，他自己一開始工作是老師，很多立委也是助理出身。

林說新北當初拒接警政署培訓人員，劉和然表示，當初退休制度改變，很多人延後退休，儲備人力才會一下暴增，林佳龍也當過市長，各縣市都有預算員額限制，從來就沒有什麼拒接．更何況侯市長怎麼可能不照顧公務同仁、警消同仁、醫護同仁，講出一個交通市長、警察市長，傷的是基層同仁。

劉和然表示，侯市長的靠山一直都是市民，人家是一排陣仗，侯市長就是四百市民，希望未來三個多月，每一天認真做市政。