影／李永得回嗆「扛起責任別推給蔡炳坤」 柯文哲最新回應

民進黨台北市長參選人陳時中昨（12）日出席集中檢疫所防疫紀錄《戰役堡壘》新書發表暨感恩茶會，稱台灣買疫苗算早，用藥也很多；台北市長柯文哲今（13）日出席環南市場環境整潔評比頒獎典禮時被問到相關話題，吐槽說「還好我今天沒有吃早餐」。

柯文哲今日出席環南市場環境整潔評比頒獎典禮，接受訪問時被問到北市三腳督的問題，他表示在所有北市候選人當中，他認為現任台北市副市長黃珊珊是會做得最好的人。柯文哲認為，台灣選舉常常在討論「誰選得上」而不是「誰會做得最好」，民主政治要成功，需要有效為國家取材，「現在選舉都是金錢遊戲、口水戰，真無聊」。

針對陳時中自認買疫苗起頭早、及時到位，藥物使用量比美國還高等，柯文哲僅酸「還好我今天沒有吃早餐」。

此外，柯文哲表示，昨晚有去加護病房探望台北市副市長蔡炳坤的身體狀況，透露「生命安全沒問題」，目前可以使用的藥物都已經用上，大概等個3天後再慢慢停藥，才能檢視神經學的後遺症到底有多少，「作為同事、好朋友，都希望他能平安度過」；至於遭綠營指控，帶有高血壓的蔡炳坤去喝酒，導致他中風，柯文哲則說「政治最起碼要有人性關懷，做人的基本還是要有」。