國民黨今召開「民進黨顧慘全台灣：陳時中組3＋11台北隊 還想顧台北？」記者會痛批，民進黨自吹自擂防疫成果，其實牛皮早就吹破，不僅兒童疫苗未能超前部署，兒童染疫死亡率還比鄰近國家日韓星更高，此刻民進黨台北市長參選人陳時中還延攬反對公開「3＋11」會議記錄的范雲跟林昶佐進競選團隊，難道是要為台北市政帶來破口？

國民黨表示，台灣全體染疫死亡率約0.19％，高於南韓的0.13％和新加坡的0.09％，若單以2022年計算，台灣全體染疫死亡率約0.03％，是日本0.01％的三倍，為什麼日韓星都能夠一定程度守護兒童的生命，我們卻「讓許多孩子都走了」，還在宣傳場合自吹自擂。

國民黨表示，台灣過去嚴守邊境有成，有一段時間長期少有病例，但之所以最終仍然破功，就是「3＋11」政策，對於「3＋11」政策的形成過程，陳時中一直說不清楚，結果現在竟然延攬范雲跟林昶佐進台北市長競選團隊。

國民黨痛批，范雲就是為「3＋11」政策在立法院開協調會的人，而林昶佐明明是中正萬華的立委，竟高呼「萬華是破口」，更與范雲一起投票反對公開「3＋11」會議紀錄，林昶佐還曾彎腰恭迎陳時中，現在被延攬為陳時中競選團隊一員，這算酬庸嗎？陳時中率領范雲和林昶佐組成的「3＋11台北隊」。

國民黨強調，很多人說國民黨講了這麼久還在3＋11，但就是因為沒有說清楚，現在還把林昶佐跟范雲找進團隊，是怕大家忘了3＋11事件嗎？現在陳時中要組台北破口隊，這真的是可悲又可恥。

國民黨質疑，民進黨將「800億少子化預算」當作政績，但其實台灣人口自蔡英文執政的2020年起已連續3年負成長，民進黨政府更聲稱「少子化是國安危機」；結果將「少子化辦公室」立了又廢的，就是衛福部長陳時中，民進黨政府這幾年處理少子化的國安危機亂無章法、毫無成效，最後只會大撒幣。