台東縣池上鄉阿美族30歲林姓新手揹工，本月15日前往戒茂斯山溪底營地結束任務後，獨自返程時疑似迷路，失蹤至今第11天，家屬與林男所屬登山隊不放棄希望，日前還發現林男越過斷崖深潭，溪谷中有幾處他歇息、疊石紀錄的痕跡，但是，今天下午傳來消息，人找到了，卻已不幸罹難。搜救隊目前已經申請直昇機，看看是否能進行空中吊掛。

據了解，初上任揹工的林男，揹著重物、食材與6名隊員在戒茂斯山新武呂溪溪底營地工作，當時其他人還要接續下個營地的任務，林男則是當天返程，因此，這11天失蹤以來，餐風露宿的他僅1只寶特瓶隨。

不過，上周六，4名垂降至溪底的搜隊員，越過深潭瀑布順著水路搜尋他的下落，先是發現他的水瓶，還在附近山洞地上找到人為疊石紀錄的痕跡。

今天上午搜救人員在戒茂斯山往東南方向的溪谷裡，發現林姓男子，已經OHCA，搜救隊目前己經申請直昇機，並且尋覓適合吊掛點，看看是否能進行空中吊掛。