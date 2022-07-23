雪管處興建油婆蘭及瓢簞2個營地新山屋，已先在平地預組，再打包交由直昇機吊掛上山組裝。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

雪管處興建油婆蘭及瓢簞2個營地新山屋，已先在平地預組，再打包交由直昇機吊掛上山組裝。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

雪管處在油婆蘭及瓢簞等2個營區新建山屋位置圖。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

雪霸國家公園管理處為了日漸增多的山友需求，決定在雪霸國家公園轄內興建2座新山屋，擇定在油婆蘭及瓢簞營地興建避難山屋各1座，由於山區運送建材困難，雪管處特別商請空勤總隊直昇機協助吊掛上山，作業期間2營地將暫停服務。

雪管處為推動政府開放山林政策中「便民服務」部分，經行政院指示，積極整理或重建現有山屋。雪管處檢視轄區登山步道現況，優先擇定油婆蘭及瓢簞等2個營地興建避難山屋各1座，以提升園區登山服務品質。

雪管處表示，這2座避難山屋都於日前完成建材預組，且所有建材都已打包完畢，由於山屋位處高山，雪管處因而協請空勤總隊直昇機協助吊掛上山，目前初步排定將從8月1起，維期2個月進行直升機吊掛作業。

雪管處指出，作業期間武陵路部分時段將進行交通管制，屆時位於直升機航道下方活動山友，請特別注意自身安全。另外，油婆蘭及瓢簞營地也將配合直升機運補作業，停止山友申請使用，雪管處將待運補結束後再行公告開放。

雪霸處表示，由於空勤總隊平日勤務繁重，經常需要出勤從事例行性救援任務，只能利用空檔支援山屋建材吊掛作業，為配合空勤總隊吊掛訓練期程，才將吊掛作業時間排至2個月。

雪管處指出，油婆蘭營地位處台中市和平區，正處通往劍山、大劍山，也就是山友口中的大小劍線路徑要道叉口，海拔3308公尺。瓢簞營地則是通往雪山主峰及志佳陽大山的路徑上，原本設有簡易避難山屋，但已略有頹壞，因此將改建成新山屋。如吊掛及施工順利，油婆蘭山屋約在10月中旬，而瓢簞山屋約在11月中旬落成供山友使用。