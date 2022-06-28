台灣百岳之一的奇萊北峰山頭標示牌日前遭人連根拔起，引發山友憤怒，管轄單位太魯閣國家公園管理處今早與3名熱心志工等人上海拔3607公尺的山頂修復完成。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

台灣百岳之一的奇萊北峰山頭標示牌日前遭人連根拔起，引發山友憤怒，管轄單位太魯閣國家公園管理處今早與3名熱心志工等人上海拔3607公尺的山頂修復完成。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

台灣百岳之一的奇萊北峰山頭標示牌日前遭人連根拔起，引發山友憤怒，管轄單位太魯閣國家公園管理處昨獲報後，今早與3名熱心志工等人，背著水泥、水、圓鍬等物上海拔3607公尺的山頂，挖出90公分深、數10公分寬的坑洞，澆灌水泥並固定基座，並於中午時修復完成，呼籲山友共同維護登山設施。

臉書各登山社群平台26日晚間流傳1名男山友站在奇萊北峰山頂，不但拿著連根拔起的標示牌，還對鏡頭比不雅手勢，引發熱議，不僅被反酸「台灣人素質真的很高」、「台灣最美的風景不意外」，甚至有山友氣到向太管處檢舉，並肉搜出該男為2年前曾在同處脫褲拍不雅照的「奇萊北峰露鳥俠」成員之一的張姓男子，但他強調，登頂時標示牌已被弄斷。

由於奇萊北峰近年已成大眾登山路線，不少熱心山友今晨攻頂時，以一旁石塊先壓住標示牌基座簡單固定，太魯閣國家管理處人員則在早上會同志工上山修復。

太管處遊憩課長聶士詔表示，接獲山友反映標示牌遭破壞一事後，昨已備妥材料，今早由合歡山管理站2位保育巡查員、3名保育志工、保七第9大隊等人，背負著水泥、水、圓鍬等上山，挖出約90公分深、數10公分寬的深洞，將標示牌基座下後，再澆灌水泥固定，已於中午時完成。

不過奇萊北峰標示牌遭人惡意破壞一事，聶士詔強調，保七第九大隊已展開調查，釐清後即會對其依法開罰。

太魯閣國家公園範圍包括合歡群峰、奇萊連峰、南湖中央尖山連峰、清水斷崖、立霧溪流域及三棧溪流域，全區面積9萬2000公頃，有近6分之1為3000公尺以上高山，由於轄區廣、海拔落差大，山域設施的興建和維護管理較為困難，太管處未來除會加強巡查密度，也呼籲山友愛護山林，共同維護珍貴生態景觀與登山設施。