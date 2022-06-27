近來一張奇萊北峰山頂標示牌被人拔起拍照的照片引發熱議，事後山友肉搜出該名張姓男子，起底出他2020年曾在同樣地點「露鳥」拍照。不過張男聲稱拔石牌另有其人，自己25日攻頂時就已經被人拆除。今（27）日真凶疑似出爐，網友曬出LINE群組對話內容，一名林姓男子自稱「搞很久」才把石牌弄起來！

日前網路傳出張男右手拿著奇萊北峰三角點標示、左手比出中指手勢的照片，引發許多網友撻伐，山友們還起底張男，發現他2020年就曾在該處「露鳥」拍照，被依妨害風化等罪法辦；不過張男受訪時澄清，自己攻頂時標示牌已經斷在一旁，拿起來拍照後就離開。

網友曬出LINE對話紀錄，一名林姓男子坦言是自己把奇萊北峰石牌拔起。（圖／翻攝PTT）

不過有PTT網友爆料，奇萊北峰石牌之所以會鬆動，就是因為張男鼓吹同夥四處挖三角點基石、太管處石牌，LINE群組還有一名林姓「真兇」認罪，「那個我搞很久才把它整根弄起來，結果有人上來，不然我就把它扔了」，似乎證實張男所言不虛。

目前太魯閣國家公園管理處表示，已接獲舉報並派員上山處理，警方也已介入調查，破壞者將依國家公園公告禁止事項破壞公物設施開罰3千元；內政部也在臉書粉專證實，太管處已準備派員維修，「真的希望不管是登山新手還是老手，都能一起溫柔對待山上的『標示牌、山屋、棧道、欄杆……』，讓每位山友都能有安全且完善的登山體驗」。