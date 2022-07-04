小琉球大福聚落式汙水處理設施動土，期盼邁向環境永續最後一塊拼圖。（林和生攝）

屏縣府興建小琉球大福聚落式汙水處理設施，可望大幅降低鄰近海域汙染負荷。（林和生攝）

終年不受季風影響的離島小琉球，旅遊旺季每日上島人數屢屢破萬，成為近年來國旅觀光熱門景點之一；屏東縣政府為提升鄰近海域水體環境，4日於大福碼頭舉行「大福聚落式汙水處理設施」動土典禮，期盼邁向環境永續的最後一塊拼圖。

屏東縣長潘孟安表示，琉球鄉是縣內主要觀光遊憩景點，過去當地汙水都是直接流入大海，但因地形限制，無法興建大型汙水下水道系統，考量因地制宜，因此採聚落式汙水處理設施。

潘進一步指出，在大福漁港北側建置汙水處理設施，因汙染源分布零散，生活廢汙水利用既有雨汙水系統進行截流後，以管線方式輸送至處理設施內，進一步截流生活汙水作現地處理，過濾後再排入既有溝渠，處理後的放流水可符合地面水體分類水質標準，大幅降低大福村鄰近海域的汙染負荷。

屏縣府5年間陸續啟用老人會館、中福、上福等三處聚落式汙水處理設施，長期觀察下來，汙染削減能力卓越，因此積極推動設置第4座，工程完工後每日總汙水處理量可達到3580公噸，約是全島近90％的生活廢汙水，除能有效提升汙水處理效率外，更可作為其他離島典範。

屏縣環保局長顏幸苑表示，大福漁港汙水處理設施設計日處理量為1300公噸，處理流程包括沉砂除油、調勻、好氧曝氣、沉砂後再放流，其中生化需氧量削減量每月約2100公斤、懸浮固體物削減量每月約1600公斤及氨氮削減量每月約940公斤。

待大福聚落式汙水處理設施設置完工後，除可有效提升水體環境外，為兼顧當地景及環境，顏幸苑透露，屆時結構體外牆將彩繪呈現，相關設施也會經由加蓋、設置綠帶等方式降低臭味及對鄰近區域的影響，最後經由適當綠美化，除達到改善海域環境生態外，也可望成為當地新地標。