新北市2022礦山藝術季目前正在進行中，新北市立黃金博物館配合藝術季，也推出了網路活動加碼，遊客只要至藝術季5大地景藝術作品拍照，上傳至IG限時動態或貼文打卡，並追蹤黃金博物館官方IG，就可至金屬工藝館兌換此次礦山藝術季水金九特色限量小徽章一枚。

今年礦山藝術季亮點之一的「地景藝術-礦山事務所」共計將有6大地景藝術作品，包括《方舟上的集會所》、《掀開／背後／金與暗》、《礦‧石‧人》、《階梯通往之處》、《鑛客》及近日即將亮相的《礦山共農計畫》。主辦單位歡迎民眾到金瓜石來，發掘這些藏在聚落裡的藝術結晶。

優遊金瓜石散步的起點可由國際知名地景藝術家王文志所打造的巨型竹編地景作品《方舟上的集會所》開始，坐落於博物館與祈堂老街之間，在日式宿舍遺址上以竹子編織人與土地的情感，成為博物館、社區與遊客交流的空間。竹子由翠綠因時間的累積染成墨色，陽光灑落竹子，作品隨著時間和光線呈現不同的樣貌，是來金瓜石不能錯過的網美景點之一。

其次探尋位在聚落靜謐的溪谷間，由藝術團隊Studio Shikai創作的《階梯通往之處》，將在地溪石作為居民的象徵，組合為一道金色的階梯，乘載著各自對地方的想像與憧憬。沿著聚落的階梯往上爬，就會找到第三件藝術家黃仲辰作品《掀開／背後／金與暗》，將礦山老家的屋頂以黃金色彩與油毛氈暗黑的對比映襯，彰顯黑色聚落山城所要描繪省思的議題！

順著祈堂老街的階梯慢慢散步而下，第四件地景藝術作品映入眼簾的是藝術家王國仁《礦‧石‧人》。散步路徑最後由初樸建築師事務所《鑛客》畫下完美句點，一座荒廢多年的水利局遺構經重新整理、佐以詩句，空間與自然生長的野草、野花相互輝映。近日將完工的《礦山共農計畫》在不改變居民既有的使用方式下融入在地樂齡族的菜園，以及「食農教育」、「可食地景」之理念，將發展出未來公共的亮麗地景。