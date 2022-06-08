台鹽支援200公噸鹽供鹽雕師創作。（劉秀芬攝）

一見雙雕藝術季首度開放民眾參觀鹽雕過程。（劉秀芬攝）

2022一見雙雕藝術季預計自7月2日開展，交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處今年以「鹽雕」及「光雕」為藝術創作媒材，於七股鹽山、井仔腳瓦盤鹽田兩地開展，8日在七股鹽山正式開雕，今年也將首度開放民眾參觀鹽雕施工過程，只限16日當日，鹽雕師傅將親自解說，有興趣民眾要把握機會。

雲嘉南管理處表示，今年鹽雕以「鹽宇宙」為主題，於七股鹽山打造太空船等宇宙主題場景，並搭配雲嘉南特色景點及在地生態等，創作12座鹽雕作品；另規畫於台灣現存最古老的井仔腳瓦盤鹽田展演光雕地景藝術，藉由光雕絢麗的視覺藝術，與鹽田夕陽美景相輝映，讓悠久歷史的鹽田展現新的光彩。

8日開雕儀式由雲嘉南管理處長陳煜川、台鹽公司七股鹽場李俊宏場長與鹽雕藝術家陳漢中一起進行，在高達2.5公尺堅固的鹽堆中畫下第一刀，為今年一見雙雕藝術季揭開序幕。

陳煜川表示，「一見雙雕藝術季」展期預定自7月2日開始至8月31日為期2個月，邀請大家白天來七股鹽場看鹽雕，晚上到井仔腳瓦盤鹽田賞光雕，除了體驗鹽業文化藝術，品嘗在地美食外，也希望遊客能放慢步調，在雲嘉南濱海小鎮多停留住宿一晚，感受小鎮夜晚的寧靜與美麗的星空，藉此放鬆生活的緊張壓力。

此外，為啟發小朋友對鹽雕的興趣與喜好，今年首度與在地小學合作，進行「小小鹽雕師」培訓活動，希望藉由小朋友親自動手，體驗鹽雕創作過程，在地深耕培育出新一代的鹽雕藝術家，為未來的鹽雕創作注入更多希望。

今年也將首度開放民眾參觀鹽雕施工過程，並由鹽雕師現場解說，同時為避免耽誤現場鹽雕創作進度，僅於6月16日當日開放參觀。歡迎遊客到七股鹽山，參觀鹽雕師創作鹽雕的過程，體會鹽雕施工的辛苦及感受藝術之美。