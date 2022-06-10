「第一屆全球客家流行音樂大賽」經2個月徵件共吸引144組參賽者投稿，且首度將賽制分為「創作組」及「歌唱組」，希望所有客語愛好者都能用獨一無二的創作與歌聲，展現出對客語音樂的熱情，並透過歌曲的演譯突破語言隔閡，讓比賽不僅是比賽，更是另一種表演。許多海外音樂人跨國投稿參賽，也讓今年的徵件數創新高，當中不乏亮眼的新生代面孔，讓人驚豔的優質美聲，令評審傷透腦筋，使人引頸期盼今年的入圍名單出爐。

創作組匯聚多元風格參賽者，包括後龐克風格「粹垢樂團」、華麗饒舌曲風「五五身網帥／七姐八妹」、擅長詔安腔創作「搞頭王」、中西音樂元素交融「曾華宣」、風格獨特並融合打擊樂「ㄆㄩ」樂團、阿卡貝拉樂團「海鷗 K Seagull-K」、結合民族樂器創作「A Root 同根生」、師從好萊塢配樂家 Martin Kiszko「黃岳捷」、來自馬來西亞創作歌手「陸玟靜」、獲獎無數的「大馬樂客樂隊」，同時，各項大賽入圍常客黃宇寒、葉鈺渟、何芸娜、黎可辰、彤溫岑二重唱等優秀音樂人皆競相投件，競爭激烈。

歌唱組賽況也不遑多讓，參賽者最小年紀是12歲彭品妍，另有《聲林之王3》人氣選手「邱彩衣」、客家電視臺《鬧熱打擂台》流行組五度五關衛冕者「羅昊元」、聲樂家「廖宇盟」、曾發行多首數位電音單曲「林沛蕎」、阿卡貝拉「留聲樂團」、「Fantasia 人聲樂團」、今年發行首張客語專輯《等路》的「邱舒」及電視劇《茶金》演員、本年度台北電影節非常新人「洪毓璟」等，也讓今年新增加的歌唱組精采可期。入圍複賽名單15日公布，入圍者將由主辦單位安排培訓課程，透過專業教師的指導為學員提供實質建議，讓所有參賽者7月9日下午1點於台北信義香堤廣場舉辦的複賽中，更完美呈現音樂作品。