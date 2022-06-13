TRASH樂團的「Holy Trip! 精神時光屋」台北演唱會，因疫情確定延至7月底開唱，粉絲不僅堅持不退票，網路上亦持續有許多詢問能否加演來信，希望TRASH能加場讓許多沒買到票的粉絲也能親臨現場感受TRASH魅力；挾帶超高人氣呼聲，TRASH今（13日）宣布將於7月31日加演一場，回饋所有歌迷支持。

出道12年的TRASH樂團首次舉辦大型演唱會就加場，再次突破新的里程碑，原演唱會因為疫情延期，如今又宣布加場，對團員們來說回憶錄裡又增添一件難忘的事。主唱阿夜說：「從延期到現在宣布加場，心情起伏一直都很大，但也必須順著世界的走向隨時變更計劃，值得慶幸的是大家都還在，都還健康。」鼓手魁剛表示：「當然真的很開心有越來越多人聽見我們的音樂。」至於又要再一次面對演唱會加場當天開賣的心情，團員異口同聲表示說不緊張也是強裝鎮定而已，但彼此內心都有共識，就是無論如何把兩場演唱會的演出都做到最好，竭盡所能的去完成。

2022年對TRASH來說是特別的一年，5月率先獲頒Hito頒獎典禮的「2022校園人氣樂團獎」，緊接著即將前往金曲獎殿堂角逐第三度入圍的最佳樂團獎，且單曲〈終究還是因為愛LOVE〉的MV近日更在Youtube衝破千萬點擊率，更重要的是，他們首度舉辦大型個唱門票開賣隨即秒殺，如今又戲劇性宣布加場，這一年對TRASH來說真的是滿滿的感恩與感動！團長頤原感性地說：「看愛還能帶我們去哪。」連話說都說很少的貝斯手博文都罕見狂妄地說：「真是該加場了。」