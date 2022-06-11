潘越雲今晚在台北國際會議中心開唱。（寶吉祥集團提供）

「2022歌之饗宴V-傳奇歌后」演唱會今晚在TICC登場。（寶吉祥集團提供）

林俊逸今晚在台北國際會議中心開唱。（寶吉祥集團提供）

潘越雲今（11日）起連2天在台北國際會議中心舉辦「2022歌之饗宴V-傳奇歌后」演唱會，走過疫情高峰，歌后開唱吸引各地歌迷搶看，2場共6000張門票銷售一空。潘越雲壓軸演繹〈野百合也有春天〉等歌，感動表示：「疫情擾亂了我們生活中很多事情，更加發現要珍惜我們身邊的人，希望今晚好聽的音樂，能帶給大家許多溫暖。」

潘越雲從台師大流行音樂產學碩士畢業後，上月收到台師大「台灣語文學系」博士班正取通知，今晚以學霸之姿回歸歌唱本業，天籟般嗓音感染力極強，特別送上〈天天天藍〉、〈我是不是你最疼愛的人〉、〈是否〉等膾炙人口歌曲；出道逾40年的她，還提攜後輩林俊逸、方雅賢，與2人分別合唱〈你是唯一〉及〈愛的箴言〉。

林俊逸清亮高亢嗓音也是演唱會亮點，當年出道以模仿費玉清而家喻戶曉的他，特別演繹費玉清的〈一剪梅〉、〈千里之外〉等歌，微妙微肖重現經典；林俊逸謙虛表示：「我很久沒有唱歌這麼緊張，因為今天是我生病（染疫）後第一次站上舞台Live演出，對我意義特別重大。」全場報以熱烈掌聲。

顏伶安今晚率舞群以〈一個人跳舞〉為演唱會揭幕，登場隨即炒熱氣氛，方雅賢則復古造型現身舞台，嗨唱〈我要你的愛〉、〈玫瑰玫瑰我愛你〉等歌，熟悉旋律為演唱會增添往日情懷。