華南金控代子公司華南永昌綜合證券公告，董事會決議成立「併購特別委員會」暨通過「併購特別委員會組織規程」。
併購特別委員會新任者，包含許仁壽、盧陽正、簡信男，簡歷分別為華南永昌證券獨立董事、華南永昌證券獨立董事、台灣三洋電機公司獨立董事。新任生效日期為6月16日。
依企業併購法第6條規定，公司於召開董事會決議併購事項前，應設置特別委員會，故公司於董事會決議相關併購案前即應設置特別委員會並進行相關之審議工作。另特別委員會係為因應併購案而設置，與董事會之任期尚無關聯。
華南金控代子公司華南永昌綜合證券公告，董事會決議成立「併購特別委員會」暨通過「併購特別委員會組織規程」。
併購特別委員會新任者，包含許仁壽、盧陽正、簡信男，簡歷分別為華南永昌證券獨立董事、華南永昌證券獨立董事、台灣三洋電機公司獨立董事。新任生效日期為6月16日。
依企業併購法第6條規定，公司於召開董事會決議併購事項前，應設置特別委員會，故公司於董事會決議相關併購案前即應設置特別委員會並進行相關之審議工作。另特別委員會係為因應併購案而設置，與董事會之任期尚無關聯。
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