負責調查去年美國國會大廈暴動案的眾議院特別委員會今天舉行首場公開聽證會，盼提出理由證明前總統川普的角色和作為，是助長這起暴力事件背後陰謀核心。

「紐約時報」指出，特別委員會裡的兩黨最高代表－民主黨眾議員湯普森（Bennie Thompson）、共和黨眾議員錢尼（Liz Cheney）在聽證會開始後使用多媒體簡報，內含前司法部長巴爾（William P. Barr）、川普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）等人的影音證詞。

● 眾院委員會跨黨派 亮川普親信證詞

紐時指出，湯普森與錢尼想藉表述與大量證人證詞，證明去年國會暴動對美國民主構成的威脅，凸顯去年1月6日的國會暴動，是川普為繼續掌權所帶頭和協作，最終釀成1814年以來對國會大廈最嚴重襲擊；湯普森稱川普是一場意在推翻選舉的龐大、多重步驟陰謀裡核心人物。

湯普森說：「去年1月6日是場陰謀政變的最高潮。」

共和黨的錢尼也重話稱「正是當時總統川普召喚、組織暴徒，點燃這場攻擊」錢尼選擇有別大多數共和黨的作法，投身並領導這個調查委員會；她還向共和黨內喊話：「今晚我要對共和黨內還在為川普辯護的同志說－川普總有一天會離去，但你們的蒙羞卻不會。」

委員會在多媒體簡報裡播出的川普親信影音，包含巴爾說他告訴川普，坊間流傳的2020大選舞弊全是「狗屎」（bullshit）、伊凡卡說她接受巴爾的說法；還有另一川普幕僚甘農（Alex Cannon）說他告訴當時白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows），他的團隊找不出足以在任何關鍵州翻盤的選舉舞弊證據。

法新社報導，今晚是6場一系列聽證會的首場，眾院特別委員會尚未決定6場結束後的計畫，但預計今秋會端出最終調查報告。

● 系列聽證共6場 料今秋出調查報告

眾議院「1月6日襲擊事件調查特別委員會」（Jan. 6th Select Committee）選在黃金時段直播的聽證會呈現長達一年的調查，尋求說服分歧的美國社會相信，當時存在一個根深蒂固且持續不斷的陰謀，背後目的是破壞美國憲法核心原則並推翻2020年總統大選結果。

民主黨籍特別委員會主席湯普森（Bennie Thompson）在聽證會開場演說時警告，鼓動支持川普群眾闖入國會大廈事件的這類陰謀仍對美國民主構成威脅。

湯普森說，特別委員會的工作不僅是回顧過去，因為美國民主「仍然處於危險之中」「挫敗人民意志的陰謀還沒有結束」。

湯普森說：「我國有些人渴望權力，但對讓美國偉大的一切卻沒有愛或尊重，這一切包括忠於憲法與法治，以及我們攜手建立更完美聯邦之路。」

法新社認為，特別委員會目的在證明，川普和他的核心圈拉高行動，想以不合理的方式掌權、破壞憲法及超過兩個世紀以來政權和平轉移，國會暴動事件僅是其中一環。

特別委員會的助理說：「我們將披露新的細節，以示1月6日的暴力事件是多重步驟協調行動的結果，目的在推翻2020年大選結果，不讓川普將政權移交拜登。而前總統川普確實是這方面行動的核心。」

這場由電視轉播的聽證會表定時間約90分鐘，接下來幾週還會舉行5場，將聚焦在川普在這起事件過程中的角色。