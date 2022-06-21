華南永昌證券已於2022年5月26日取得美國國稅局「合格中介機構」（Qualified Intermediary，QI）資格，成為國內第一家取得美國國稅局QI資格的泛公股券商，並追溯自今年1月1日起適用。

華南永昌證券表示，台灣投資人透過複委託帳戶投資美國市場有價證券時，基於美國稅法規定，獲得具有「利息性質」之配息時會被預扣30％稅款，導致投資人實際收益減少，不過未來台灣投資人透過華南永昌證券複委託投資美國市場的債券、特別股或債券ETF，所獲被美國國稅局認可具「利息性質」之配息將免預扣30％稅款。

國內投資人對於投資美國金融市場熱度持續，華南永昌證券為創造友善的美國市場投資方式，申請取得QI資格，將依客戶的稅籍身分，對持有美國有價證券所獲取的股票股利按不同稅率差別扣繳，減輕客戶負擔及降低投資成本，若投資人具有其他國家稅籍，且其稅籍國與美國有簽訂稅務協定者（如日本、新加坡），亦可向華南永昌證券申請稅率優惠。

華南永昌證券5～7月提供複委託單月交易每滿新台幣50萬元或新戶每筆下單不限金額，皆可獲得一次月月抽住宿券機會，交易次數越多中獎機率越大。另外，針對符合指定條件者直接加碼送五星級飯店雙人住宿券，總計將送出200張住宿券，詳細活動內容可至華南永昌證券官網了解。