長榮空廚獲獎的紅酒丁香蘋果酥(長榮空廚提供)

2022年度國際風味暨品質評鑑所（International Taste ＆ Quality Institute；ITQI）日前公布春季評鑑結果，長榮空廚的傳統道地甜點桂圓松子糕與新思創意研發紅酒丁香蘋果酥雙獲「風味絕佳獎章」。

長榮空廚表示，總部位於比利時的ITQI素有「食品界米其林」稱號，評審團由200多位專業人士組成，是全球專業評鑑消費性食品及飲品的領頭羊。獎章的評分包括第一印象、視覺觀感、氣味、口味及口感質地等五大面向。

長榮空廚主廚羅誌朗有40年經驗，2021年度即以南棗核桃糕獲得「風味絕佳獎章」，今年再以桂圓松子糕及紅酒丁香蘋果酥續奪佳績。

羅誌朗表示，今年受疫情影響，原物料進貨時程及品質不穩定，研發過程比以往更艱辛，幸賴隊友戮力完成，過程辛苦但結果甜美，再次感謝團隊齊心投入，讓中式甜點有機會得到米其林級別的評審團青睞。