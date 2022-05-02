世界上最獨特的美食目的地之一的土耳其伊斯坦堡，今年將正式加入米其林指南大家庭！被認為是全球最負盛名餐廳評級機構的米其林指南，將於10月11日首度公布伊斯坦堡的餐廳評選，證明伊斯坦堡豐富的美食性得到世界級認可。

米其林指南自20世紀以來持續引導全球餐飲業。作為全球大都市之一的伊斯坦堡，自古帝國時代起，便是跨大洲的美食傳統、著名宮廷美食的發源地，為遊客提供品嘗傳統菜肴和最佳國際美食的機會，成為米其林指南帶入全球美食界的第38個目的地。

土耳其文化和旅遊部長埃爾索伊（Mehmet Nuri Ersoy）表示，伊斯坦堡作為全球遊客最多的城市之一，將伊斯坦堡定位為「美食之都」的相關活動，將吸引對優質美食和特色風味感興趣的遊客來到土耳其。

埃爾索伊指出，米其林指南對伊斯坦堡美食業的興趣，顯示土耳其正走在美食旅遊業的前鋒。米其林指南將以全新的視角將我們的美食業推向全球舞台，這些美食業者以其獨創性、多樣性、可持續性和創造性脫穎而出。

米其林指南國際總監格普勒內克（Gwendal Poullennec）表示，伊斯坦堡幾個世紀以來以其歷史、文化和跨文化特性享譽全球。米其林指南將向世界各地的美食家展示，古老的傳統在年輕、開放和創造性人才的推動下，伊斯坦堡的美食讓米其林指南團隊大吃一驚。

米其林指南對伊斯坦堡的餐廳評選，預計將吸引眾多美食遊客來到土耳其，使該國能占據全球領先美食中心的有利地位，並擴大伊斯坦堡的品牌價值。米其林指南選擇伊斯坦堡，亦向全球展示充滿創造力的主廚和餐飲企業，以豐富的菜單而引人矚目。

首批由米其林評審員們對餐廳進行暗訪而評選出的「伊斯坦堡米其林指南」餐廳榜單，將於10月11日舉辦的活動中公布。土耳其旅遊推廣發展局認為，米其林指南選擇伊斯坦堡，將擴大伊斯坦堡在世界美食之林中的重要性。