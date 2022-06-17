王道銀行（2897）今（17）日召開2022年股東常會，會中承認2021年營業報告書及財務報表，並通過盈餘分派案，將配發特別股每股新台幣0.425元現金股利、普通股每股新台幣0.3元現金股利。

王道銀行2021年個體財報之稅後淨利為新台幣18.4億元，較前一年度成長約60％；加計處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資，累積損益移轉至保留盈餘，以及採用權益法認列之關聯企業變動數等項目後，扣除依法提列之法定盈餘公積及法定特別盈餘公積，加計迴轉自行提列無限定用途特別盈餘公積後，可供分配盈餘共計新台幣1,591,466,702元，擬分配甲種特別股每股新台幣0.425元現金股利、普通股每股新台幣0.3元現金股利。

依2021年底已發行流通在外特別股股份300,000,000股及普通股股份2,730,484,301股計算，特別股現金股利共計新台幣127,500,000元，普通股現金股利共計新台幣819,145,290元，分配後期末未分配盈餘共計新台幣644,821,412元。